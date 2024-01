Drones e policiais infiltrados: esquema de segurança será reforçado no carnaval de rua de SP

Carnaval de rua de SP vai de 3 a 18 de fevereiro e contará com reforço do efetivo da PM Imagem: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Prefeitura de São Paulo divulgou a programação oficial do carnaval de rua da Capital. Os desfiles dos blocos começam oficialmente no próximo sábado (3), no chamado pré-carnaval, e seguem até o dia 18 de fevereiro, no pós-folia. Durante esses dias, a Polícia Militar vai reforçar a segurança, usando agentes infiltrados entre os foliões e drones.

A previsão é que 15 milhões de pessoas participem dos pelo menos 637 desfiles feitos por 579 blocos autorizados pela administração municipal. Clique aqui para ver a lista oficial dos blocos e seus trajetos.

Para monitorar todo esse público, a PM informou que mais de 15 mil agentes estarão trabalhando diariamente na “Operação Carnaval”.

Além os PMs infiltrados na multidão, o patrulhamento terá a ajuda dos drones. Uma sala de crise será montada em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para o monitoramento dos foliões.

A PM destacou que os policiais receberam um treinamento especial para atender vítimas de importunação sexual durante a folia e recomenda que, quem precisar denunciar uma ocorrência, use o aplicativo 190.

A Polícia Rodoviária também será mobilizada para garantir a segurança nos deslocamentos pelas rodovias, assim como PM Ambiental, para evitar crimes nas zonas rurais e ranchos no interior do estado.

A PM ressaltou, ainda, que o litoral paulista também haverá policiamento específico, além do reforço que já existe com a “Operação Verão”, que já está em andamento.

LEIA TAMBÉM: