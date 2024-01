Do que se trata o “legging legs”? O novo desafio viral do TikTok

Na busca constante por tendências e desafios virais, o TikTok deu origem a um fenômeno preocupante conhecido como “legging legs”. Este novo desafio trouxe de volta a obsessão por aberturas entre as coxas, uma moda que teve seu auge na década de 2010, mas que agora ressurge com um nome diferente.

A hashtag #legginglegs acumulou mais de 33 milhões de visualizações no TikTok, com jovens da Geração Z e da Geração Alfa exibindo orgulhosamente suas pernas em leggings, destacando as aberturas exageradas entre as coxas que já foram tendência na popular plataforma de blogs Tumblr em 2010.

Volta a tendências de 2010

Embora essa moda pareça inocente, ela tem gerado críticas e preocupação por parte de gerações mais velhas que se lembram das consequências psicológicas da obsessão por ter aberturas entre as coxas. Em um vídeo, a nutricionista Katherine Kofoed expressou sua preocupação, lembrando como muitas pessoas desenvolveram distúrbios alimentares na década passada ao perseguir essa estética.

Apesar dos avisos, a tendência #legginglegs continuou ganhando popularidade, com jovens mulheres compartilhando sua visão da suposta perfeição em calças de yoga. Gerações anteriores, especialmente os millennials, têm levantado a voz contra essa tendência, considerando-a tóxica e potencialmente prejudicial para a saúde mental das jovens.

Criadores de conteúdo como Shannon Cole têm instado à proibição de conteúdo relacionado a "pernas de leggings", apontando que esse comportamento pode desencadear distúrbios alimentares e de autoestima em jovens que consomem esse tipo de vídeos, pois já aconteceu anteriormente, com consequências muito graves.

Polêmica devido à nova tendência

As plataformas de redes sociais, conscientes do impacto na saúde mental dos usuários, tomaram medidas para restringir publicações relacionadas a temas sensíveis, como distúrbios alimentares. No entanto, não é tão simples manter certas coisas sob controle, e esse é o caso do desafio #legginglegs, pois parece ser extremamente difícil limitar seu crescimento.

Num momento em que as preocupações com a imagem corporal e a pressão social são temas proeminentes, o ressurgimento da tendência #legginglegs levanta questões sobre a responsabilidade das plataformas de redes sociais e a necessidade de promover mensagens de aceitação do corpo em vez de alimentar obsessões pouco saudáveis.