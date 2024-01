Detran-SP expande pagamento via Pix para emissão de CNH, emissão de placas e outros serviços

Após a liberação do pagamento do IPVA, multas e licenciamento via Pix, o governo de São Paulo anunciou a expansão dos serviços do Detran-Sp que poderão ser quitados por essa nova modalidade.

Desde segunda-feira, 11 novos serviços do Detran-SP poderão ser feito pelo Pix, entre eles emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e registro, taxa para realização de exames para emissão de CNH, Permissão Internacional para Dirigir (PID), taxa para registro de veículo 0Km, emissão de placa de fabricante, escolha de caracteres alfanuméricos, liberação de veículo apreendido, diários do pátio do Detran, entre outras.

“Como disse o governador recentemente, queremos colocar todos os serviços possíveis do Poupatempo naquele aparelho pequeno chamado celular. Nós já temos o Poupatempo SP.GOV.BR, que já soma 1.169 serviços digitais. Com o Pix, a lógica é a mesma”, disse o secretário de Gestão e Governo Digital, Caio de Paes Andrade.

Os pagamentos via Pix são feitos entrando no sistema da Secretaria da Fazenda e gerando um QR Code, que será usado para efetuar o pagamento. O QR Code tem validade de 15 minutos, após esse prazo será invalidado e terá que ser refeito. É necessário verificar se o pagamento está direcionado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.

Confira como pagar os serviços disponíveis por Pix:

- Acesse o sistema da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP)

- Efetue o login e selecione o serviço desejado

- Para consultar débitos pendentes, preencha os campos com as informações necessárias (Renavam e placa ou, em alguns serviços, CPF/CNPJ) e clique em “Consultar”.

- Selecione os débitos que deseja pagar e clique em “Pagar via Pix” para a emissão do QR Code.

- Utilize o aplicativo de seu banco ou instituição de pagamento para ler o QR Code, ou clique em “Copiar” para utilizar a funcionalidade “Pix Copia e Cola”.

- Em seu aplicativo financeiro.

- Após o pagamento, a mensagem “Pagamento Confirmado!” será exibida na tela do sistema da Sefaz.