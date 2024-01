A Polícia Nacional da Colômbia apreendeu com uma brasileira 130 sapos venenosos no Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, na última segunda-feira (29).

Segundo as autoridades, os animais estavam sendo transportados dentro de potes de filmes fotográficos por uma mulher que viaja sentido São Paulo com escala em Panamá, informa o g1.

Segundo análise, os sapos, que são de uma espécie ameaçada de extinção, estavam desidratados e estressados. Segundo o jornal colombiano Caracol, os animais foram encaminhados ao veterinário. De acordo com o o coronel Juan Carlos Arévalo, os animais “estavam a poucas horas de morrer”.

Brasileira que transportava 130 sapos venenosos é apreendida em aeroporto na Colômbia Imagem: reprodução g1/Secretaria do Meio Ambiente de Bogotá

Espécie ameaçada de extinção

Adriana Soto, secretária do meio ambiente de Bogotá, explicou que os sapos foram retirados de uma comunidade chamada Nariño, que fica a 830 de Bogotá.

“A Secretaria do Meio Ambiente, em colaboração com a polícia do aeroporto, apreendeu 130 sapos venenosos de uma cidadã brasileira que viajava para São Paulo via Panamá. Esses sapos eram originalmente provenientes de Nariño. A cidadã brasileira afirmou que havia ganhado os sapos de uma comunidade local”, disse a secretária.

A identidade da mulher não foi revelada, mas segundo o jornal local, ela é uma brasileira de 37 anos.

