Vídeo mostra peça caindo após avião se desintegrar no ar, em Minas Gerais; sete pessoas morreram

A queda de um avião de pequeno porte matou sete pessoas em Itapeva, em Minas Gerais, no domingo (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, antes de cair, a aeronave se desintegrou no ar e, por isso, destroços foram encontrados ao longo de um raio de 1 km. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que uma das peças atingiu o solo (veja abaixo).

Uma pessoa que estava próximo ao local da queda do avião em Itapeva, em Minas Gerais, que deixou sete mortos neste domingo, 28, gravou o momento em que o que seria uma parte da aeronave caindo no momento do acidente. As mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. pic.twitter.com/G0njCchduc — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) January 29, 2024

O avião saiu do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, no interior de São Paulo, às 10h09, com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais. No entanto, houve o acidente por volta de 10h36 quando a aeronave sobrevoava o Bairro Monjolinho, na zona rural de Itapeva.

Estavam a bordo empresários do setor financeiro e seus familiares. Eles tinham passado alguns dias em uma chácara em Itu, no interior paulista, e voltavam para casa. Não houve sobreviventes.

Veja abaixo a relação das vítimas fatais:

Marcílio Franco da Silveira, 42 anos: Empresário fundador da empresa Credfranco, uma promotora de crédito consignado com sede em Belo Horizonte e filiais em sete estados e no DF, além de presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec);

Raquel Souza Neves Silveira, 40 anos: Esposa de Marcílio;

Antônio Neves Silveira, 2 anos: Filho de Raquel e Marcilio;

André Rodrigues do Amaral, 40 anos: Empresário e conselheiro administrativo da Anec;

Fernanda Luísa Costa Amaral, 38 anos: Esposa de André;

Geberson Henrique Tadeu Chagas Pereira: Piloto;

Gabriel de Almeida Quintão Araújo, 25 anos: copiloto.

Marcílio, André, Raquel, Fernanda, Gabriel e Geberson estão entre os mortos em acidente de avião, em MG (Reprodução/Redes sociais)

As causas do acidente aéreo ainda são desconhecidas, mas o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e realiza as devidas apurações.

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a aeronave estava em situação regular para voos, mas não tinha permissão para realizar táxi aéreo. Ela pertencia a empresa Credfranco.

Outros vídeos que circulam nas redes sociais mostram a correria de populares ao verem peças do avião caindo em Itupeva. Veja abaixo:

Lamento profundamente pela tragédia (queda de avião de pequeno porte) que ocorreu hoje em Itapeva, MG.

Minhas condolências à família e amigos. 😔 🙏 pic.twitter.com/mGJIJFpCiv — Ale Pavanelli (@EuAlePavanelli) January 28, 2024