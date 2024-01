VÍDEO: Loja de eletrônicos é saqueada por multidão no Centro de SP; prejuízo é de R$ 300 mil

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma loja de produtos eletrônicos foi invadida e saqueada por uma multidão na Rua Santa Ifigênia, no Centro de São Paulo (assista abaixo). É possível ver que centenas de pessoas circulavam pela região, quando um grupo forçou as portas e entrou no estabelecimento, causando um prejuízo superior a R$ 300 mil. Três homens foram detidos na região da Cracolândia com produtos furtados do local.

Loja de câmeras de segurança é saqueada na região da Cracolândia, no centro de SP



Pelas imagens, centenas de pessoas caminhavam pela área https://t.co/92puXkObNQ #correio24h pic.twitter.com/maJxOPBZy9 — Jornal Correio (@correio24horas) January 29, 2024

O crime ocorreu na manhã de sábado (27). Durante cinco minutos, as pessoas permaneceram dentro da loja e furtaram vários produtos.

Durante um patrulhamento na manhã de domingo (28), uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) flagrou três homens carregando objetos eletrônicos na Rua Vitória, na região da Cracolândia. Eles foram detidos por suspeita de envolvimento no caso e levados ao 2º Distrito Policial.

O dono da loja, José Carlos de Souza, esteve na delegacia e, segundo a GCM, reconheceu parte dos objetos com os três homens, incluindo câmeras de segurança. O comerciante destacou que seu prejuízo foi superior a R$ 300 mil e que, por conta disso, não terá como reabrir as portas do estabelecimento.

Em entrevista à TV Globo, ele disse que vai demitir 10 funcionários. “A loja está sendo encerrada. A porta está fechada e não temos mais condições financeiras pra continuar. Me levaram mais de R$ 300 mil da loja. A gente já vem sofrendo, há vários anos, não é de agora... E o Poder Público promete e nada acontece. Estamos à mercê da nossa sorte”, lamentou Souza.

Após a repercussão do caso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que vai colocar mais 500 GCMs nas ruas do Centro da Capital para reforçar a segurança. Ele ressaltou, ainda, que busca junto ao governo estadual medidas para auxiliar os dependentes químicos que seguem tomando as ruas da Cracolândia.

