VÍDEO: Jovem tenta separar briga em boate, mas acaba esfaqueado e morto; imagens são fortes

A Polícia Civil investiga a morte de Fernando Almeida de Freitas, de 27 anos, que foi esfaqueado ao tentar separar uma briga em uma boate, em Anápolis, Goiás. Imagens de câmeras se segurança mostraram quando uma confusão foi iniciada, depois que um homem de 38 anos teria se recusado a pagar a conta. A vítima entrou no meio para amenizar os ânimos, mas acabou sendo atacada a facadas (veja no vídeo abaixo).

O caso aconteceu na madrugada do último sábado (27), no Setor Calixtolândia. O vídeo mostra quando o suspeito começou a brigar se recusando a pagar pela conta. Freitas tentou intervir e acabou sendo atacado a facadas pelo agressor, que o feriu na região dos braços e tórax.

Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu revidar com uma cadeirada na cabeça do homem, que desmaiou. Na sequência, Freitas também caiu no chão.

O rapaz esfaqueado foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, mas não resistiu e morreu.

Já o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para ser submetido a exames e, em seguida, encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis.

O nome do agressor não foi divulgado, assim, a defesa dele não pôde ser localizada até a publicação desta reportagem. O caso segue em investigação pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), de Anápolis.

