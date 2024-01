Ninguém levou o prêmio da Lotofácil deste sábado; veja valor acumulado para segunda-feira

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio realizado neste sábado e o prêmio está acumulado, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados neste sábado foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22

Na faixa dos quatorze acertos, 295 apostas ganharam no sorteio deste sábado R$ 1.491,12; já entre os 13 acertos foram 9.786 premiados, cada um com R$ 30,00.

A loteria volta a ser sorteada nesta segunda-feira e promete pagar aos apostadores que acertarem todas as dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Para concorrer é necessário efetuar sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa até 19h. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais no Facebook e Youtube.

Quina saiu para três apostadores

Três apostas feitas nas cidades de Baldim, em Minas Gerais, Colorado, no Paraná e Mauá, na Grande São Paulo, dividiram o prêmio da Quina deste sábado, de acordo com o site da Caixa. Cada um deles ganhou R$ 978.904,43.

Na faixa dos quatro acertos, 118 apostas receberam R$ 3.251,03.

Os números sorteados para a Quina foram:

05, 22, 29, 54, 57