Hoje tem Mega-Sena acumulada: R$ 65 milhões

Com prêmio acumulado, a Mega-Sena retoma neste sábado seu sorteio e promete pagar a quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 20h um prêmio estimado em R$ 65 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e deve ser feita até as 19h pelo aplicativo da Caixa ou em qualquer uma das casas lotéricas espalhadas pelo país. Quem quiser dar um empurrãozinho na sorte pode preencher mais de seis números no volante, mas o preço da aposta sobe de forma desproporcional.

O sorteio é realizado sempre no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

ÚLTIMO SORTEIO

O último sorteio da loteria foi realizado na quinta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal.

Os números sorteados na última quinta-feira foram:

03, 11, 42, 45, 46, 57

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, setenta apostas foram premiadas com R$ 49.683,45 cada um.