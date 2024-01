Chuva diminui no litoral de São Paulo, de acordo com a Climatempo

Após dias de intensa chuva em todo o litoral de São Paulo que causaram alagamentos em várias cidades e quedas de barreiras nas rodovias, as chuvas começam a diminuir neste final de semana, de acordo com previsão da Climatempo.

Neste sábado ainda há risco de chuva forte na Baixada Santista e no litoral sul, mas o sol deve aparecer durante o dia, ainda entre muitas nuvens. No domingo, os períodos de sol começam a ser mais prolongados e as chuvas serão pancadas rápidas e isoladas, com baixo volume. Na segunda-feira toda a região terá períodos maiores de sol e alguma precipitação na parte da tarde.

Embora a chuva esteja diminuindo e o sol comece a dar as caras no litoral, a Defesa Civil alerta à população de que o solo continua muito encharcado e o risco de deslizamentos de terra e queda de barreiras nas principais estradas da região permanece alto.

RECORDE DE CHUVA

De acordo com cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 22 e 26 de janeiro choveu em algumas cidades do litoral cerca de 400 mm, quando a média histórica para o litoral para o mês de janeiro inteiro é de um acumulado entre 260 a 300 mm.

As cidades que tiveram maiores volumes de chuva nestes cinco dias foram Ubatuba, com 439 mm, Guarujá (Enseada), com 405,6 mm e Bertioga, com 404,2 mm.

RODOVIAS

As fortes chuvas dos últimos dias provocaram quedas de barreiras e deslizamentos em algumas rodovias. A Mogi-Bertioga está interditada desde quinta-feira, quando uma rocha com mais de 6 metros de comprimento caiu na estrada.

Na Rodovia dos Tamoios, principal ligação com o litoral norte, a pista no sentido Caraguatatuba foi interditada na noite de quarta-feira devido ao risco de deslizamento.