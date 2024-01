Caso Dani Alves: investigada por divulgar um vídeo da vítima, mãe do jogador diz que “foi enganada”

A apenas uma semana do início do julgamento onde responderá pela suposta agressão sexual de uma jovem na boate Sutton, em Barcelona, Dani Alves e sua equipe de defensores enfrenta outro problema, que pode tornar o julgamento ainda mais complicado do que já é, de acordo no notícia do jornal La Vanguardia.

A Justiça espanhola investiga como a mãe do jogador brasileiro teve acesso ao nome da vítima e pode acusá-la de violar a lei que proibia divulgar sua identidade. Lúcia Alves, mãe do jogador, não apenas compartilhou em seu Instagram um vídeo com as imagens da jovem dançando com amigos como ainda deu seu nome e sobrenome nas redes sociais, no que muitos acreditaram ser uma estratégia da defesa para desacreditar a vítima.

No vídeo, Lúcia escreveu no post: “Esta é a celebração daqueles que alegam incapacidade para o trabalho”, o que foi entendido como uma tentativa de anular a indenização pedida pela vítima, que alega dano psicológico após a suposta agressão sexual.

Faltam poucos dias para começar o julgamento de Dani Alves, maçado para os dias 5, 6 e 7 de fevereiro, em Barcelona, mas agora a mãe do jogador nega ter publicada as imagens e diz que foi enganada. “Não cometi nenhum crime e tudo ficará provado, só temos que esperar”, disse em sua conta no Instagram.

A advogada contratada pela família alega que ela não cometeu nenhum crime. “Dona Lúcia não cometeu nenhum crime. Na verdade, ela foi enganada por mensagens. Como conseguiram o número dela e sabem quem foi a suposta vítima? Algo está errado; vamos provar a verdade”, disse a advogada, alegando que a família do jogador nunca teve acesso ao processo.

Enquanto enfrenta mais esse imbróglio jurídico, Dani Alves e seus advogados se preparam para o fogo cerrado da promotoria, que pediu 9 anos de prisão por violação e 10 anos de liberdade vigiada, que embora pareça muito, ainda é menos do que os 12 anos pedido pelos advogados da vítima, pena máxima prevista no Código Penal espanhol para o crime de estupro, além de 150 mil euros de indenização.