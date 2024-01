Sem ganhadores, prêmio da Mega-Sena já é de R$ 65 milhões

Acumulou mais uma vez o prêmio da Mega-Sena sorteado nesta quinta-feira e agora o sortudo que acertar as seis dezenas da loteria no próximo sorteio, no sábado, pode levar para casa R$ 65 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram:

03, 11, 42, 45, 46, 57

Na faixa dos 5 acertos (quina), 70 apostas foram premiadas no sorteio desta quinta-feira e cada uma delas ganhou R$ 49.683,45. Entre as apostas que acertaram 4 números, 4.756 levaram para casa R$ 1.044,64.

O sorteio da Mega-Sena volta no sábado (27), a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador tem até 19h de sábado para fazer sua aposta nas casas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5.

Mais Milionária também faz sorteio milionário no sábado

Outra loteria que está com prêmio acumulado e fará um sorteio milionário no sábado e a Mais Milionária.

O apostador que acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos da sorte pode embolsar no sorteio deste sábado R$ 130 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. A aposta simples da loteria, com seis números e dois trevos marcados no volante, custa R$ 6.

Assim como as demais loterias da Caixa, o sorteio é realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e no Youtube.