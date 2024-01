Saiba quem são as vítimas do acidente de avião na Grande São Paulo

Duas pessoas morreram nesta quinta-feira após a queda de um avião de pequeno porte entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, na grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas vítimas eram o advogado Ricardo Falarini, de 60 anos, e o empresário Benedito Aparecido da Silva, de 59 anos, e a aeronave partiu do Campo de Marte, na Capital, e seguia para Presidente Venceslau, no interior do estado, onde a dupla iriam participar de uma pescaria.

O avião caiu por volta das 10h, em uma área de mata, e as duas vítimas morreram no local. Um morador local disse à polícia que viu o avião voando baixo e fazendo barulho momentos antes da queda. No momento da queda, de acordo com a testemunha, chovia muito no local e a visibilidade era baixa.

O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e já encontrou os dois ocupantes da aeronave mortos. A Defesa Civil e o Samu também foram acionadas pela administração municipal.

A aeronave pertencia ao empresário, que era piloto e tinha um hangar em Campo de Marte. Benedito era sócio da esposa em uma empresa do ramo farmacêutico e foi candidato a deputado federal em 2022 pelos Republicanos, mas não se elegeu.

Já o advogado era especialista no mercado imobiliário e inscrito na OAB-SP desde 2021.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), localizado em São Paulo, e o Cenipa foram acionados para investigar as causas do acidente no menor tempo possível.