Mogi-Bertioga e Tamoios permanecem interditadas após queda de barreira e riscos de deslizamentos causados pelas fortes chuvas

A Rodovia Mogi-Bertioga e a Tamoios ainda sofrem com interdição após fortes chuvas provocarem deslizamentos nesta quinta-feira.

A Mogi-Bertioga foi bloqueada na manhã desta quinta-feira, depois que uma barreira caiu no trecho da Serra e continua interditada, ainda sem previsão de liberação, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Um dos bloqueios está altura do km 63 e o outro no km 98, em Bertioga.

O DER optou por implodir uma das pedras que caíram sobre a via, já que suas dimensões (9 m de comprimento por 3 m de altura) inviabilizavam a remoção. Uma equipe especializada foi contratada para realizar a tarefa, mas a baixa visibilidade causada pela forte chuva atrasou os trabalhos.

Na Rodovia dos Tamoios, principal ligação com o litoral norte do estado, a pista no sentido Caraguatatuba foi interditada na noite de quarta-feira devido ao alto risco de deslizamentos. A concessionária da via está realizando Operação Comboio para garantir a mobilidade dos moradores da região. Nas últimas 72h o volume de chuvas na região da rodovia já ultrapassou os 100 mm.

De acordo com a meteorologia, o litoral de São Paulo deve enfrentar chuva intensa até sábado. Nos últimos três dias, Santos teve 293,8 mm de chuva acumulada, o que representa quase 90% do previsto para todo o mês.

Alternativa

Por enquanto, a alternativa para o motorista que segue para o litoral Norte do estado é o sistema Anchieta-Imigrantes, seguindo até o Guarujá, e na sequencia pegando a Rio-Santos.