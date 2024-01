Loja é acusada de racismo e misoginia após exigências em anúncio de emprego: “Branca, sem filhos e dócil”

Um anúncio de emprego de uma loja causou polêmica e revolta nas redes sociais na última quinta-feira (25). Ao divulgar a vaga no município de Caetité, sudoeste da Bahia, o estabelecimento escreveu que precisava de uma funcionária com idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, “solteira, sem filhos, que se declare expressivamente de cor branca e seja dócil e gentil”.

Em pouco tempo, a publicação, que já foi apagada, viralizou nas redes sociais, com os internautas acusando a loja de ser racista e misógina devido às condições impostas.

Conforme informado pelo g1, O Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Caetité se pronunciou e emitiu uma nota repudiando o ato. Segundo o conselho, eles repudiam “qualquer ato ou ação de intolerância, discriminação, preconceito ou quaisquer outros atos que atentem contra a honra e dignidade humana”.

Ainda segundo o site, eles não conseguiram contato com a loja.

Um dos filhos do proprietário da SD Presentes se pronunciou e disse que ele, o irmão e a mãe discordam da prática.

LEIA TAMBÉM: Prisioneiro é executado por asfixia com nitrogênio pela primeira vez na história nos EUA: “Um passo para trás”

“Não temos nada a ver com a conduta do meu genitor. Nos responsabilizamos tão somente por nossos atos e rogamos para que as medidas cabíveis sejam tomadas a fim de que práticas como essa não se repitam”, escreveu Alan Vinícius Ribeiro nas redes sociais.

Nota de pronunciamento Prefeitura de Caetité (via g1)

Diante do fatídico caso de racismo, misoginia e machismo praticado por lojista da cidade de Caetité-BA, ao anunciar vaga de emprego para o seu estabelecimento em sua redes sociais, o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Caetité, vem a público repudiar todo e qualquer ato ou ação de intolerância, discriminação, preconceito, ou quaisquer outros atos que atentem contra a honra e dignidade da pessoa humana, bem como para reafirmar o seu compromisso com a promoção da igualdade racial, zelando pela defesa do povo Caetiteense e pelo enfrentamento de toda forma de intolerância ou tentativa de supremacia racial praticada contra quem quer que seja.

O Estado Democrático de Direito não comporta esse tipo de ataque, objetivando sempre a reprovação e prevenção dos crimes, especialmente os crimes de racismo e de injúria racial, notadamente porque são crimes que atingem, direta ou indiretamente, uma coletividade indeterminada de indivíduos.

Discursos e postagens conforme veiculam nas redes sociais só reforçam a necessidade de continuarmos conclamando nossa sociedade a refletir sobre os fundamentos e os princípios que norteiam a nossa República, que vão na contramão de qualquer ato de intolerância, racismo, discriminação ou preconceito.

Este Conselho estará de pé e atuante frente ao caso supramencionado, tomando todas a medidas legais e cabíveis para que a justiça seja feita e o culpado seja punido, seremos sempre contrários às práticas discriminatórias, enfileirando-nos em defesa dos direitos constitucionalmente resguardados.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ São Paulo e Rio têm alerta vermelho para fortes chuvas e ventos

⋅ Concurso unificado: prazo para isenção de taxa de inscrição acaba hoje

⋅ Argentinas relatam estupro e cárcere privado em Santa Catarina; entenda o caso