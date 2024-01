As melhores cores para combinar e se sentir fabulosa que são tendência em 2024

As cores em tendência precisam de outras para um look elegante e sofisticado. Portanto, é necessário arriscar um pouco, seja escolhendo um acessório vibrante ou optando pela tendência do color block.

Além das combinações óbvias, como branco e preto, existem outras fórmulas cromáticas infalíveis e vamos mostrar aqui.

Combinar o azul claro

Esta cor fica muito bem tanto com tons quentes como frios e está associada à doçura e sinceridade. Para combiná-la, os especialistas aconselham evitar o branco, "porque pode criar um visual muito infantil". Neste caso, azul claro e cinza são recomendados, contrastando com acessórios de cores fortes. O lilás também combina muito bem, assim como o bege.

Combinar o vermelho

A variante em 2024 é que seja levada em sua versão mais intensa. Para escolhê-la, são necessárias altas doses de segurança, consciente de que você não passará despercebida. Nesse caso, a combinação de vermelho e marrom café com peças de tricô e couro é muito bonita; com o verde menta para a primavera e o tom borgonha para dar elegância.

Combinar o rosa

Se em 2023 o rosa fúcsia foi a grande tendência, em 2024 veremos sua versão mais candy através de looks em rosa empoeirado ou pastel. Enquanto outras cores convidam à experimentação, essa funciona melhor seguindo o caminho da simplicidade. O estilo rosa com preto é elegante e sofisticado; o rosa mais forte está na moda coquete; e com o caramelo formam um ótimo par.

Combinar o amarelo

Luminoso e carregado de boas vibrações, o amarelo será uma das cores protagonistas desta primavera-verão. É mais fácil de combinar do que você imagina. Com preto, ganha elegância; com creme, é um sim definitivo e com cinza, suaviza o look.

Combinar o azul marinho

Se o preto parece muito comum para você, ou simplesmente não combina com você, o azul marinho será a alternativa perfeita. É a cor do luxo silencioso. Com branco é uma excelente escolha; com amarelo para torná-lo mais fresco e com preto é pura elegância.

Combinar laranja

Esta cor dará energia ao seu guarda-roupa, algo que sempre apetece com a chegada do bom tempo, mas ao combiná-lo surgem dúvidas. Neste caso, com o caramelo é muito elegante; com o fúcsia é ousado; e com o nude harmoniza perfeitamente.