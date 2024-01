Apostador de Minas Gerais leva prêmio de R$ 3,5 milhões da Lotofácil

Um único apostador foi o grande vencedor do concurso 3013 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. Ele ganhou sozinho um prêmio de R$ 3.562.637,51.

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22

Também foram premiadas as apostas que acertaram apenas 14 números. Foram 646 apostas e cada um delas vai levar para casa R$ 834,59; já entre as apostas que acertaram 13 números, foram 18.137, o prêmio foi de R$ 30.

A loteria retoma nesta sexta-feira seu sorteio diário e promete pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão, segundo dados da Caixa.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. O sorteio é realizado sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e no Youtube.

Quina está acumulada

O prêmio da Quina não saiu para nenhum apostador e continua acumulado.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

26, 28, 30, 31, 44