Vídeos mostram local da queda de avião de pequeno porte na Grande SP; dois morreram

Vídeos mostram o local da queda de um avião de pequeno porte, na divisa entre as cidades de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, no ABC Paulista, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave levava duas pessoas, que não resistiram e morreram. As identidades das vítimas ainda não foram reveladas.

Veja as imagens do local da queda da aeronave divulgadas pela página “Viva ABC”:

A queda da aeronave ocorreu por volta das 10h na Rua Teresinha Arnone Casteluci, no bairro Barro Branco, em uma área de mata entre as duas cidades. Equipes dos bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar e o helicóptero Águia foram acionados para atender a ocorrência.

A aeronave modelo Piper Comanche, de prefixo PTDKA, decolou do Campo de Marte às 9h45 e seguia com destino a Presidente Venceslau. No entanto, houve a queda, cujo motivo ainda é desconhecido. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular.

Já a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), localizado em São Paulo, e órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), também foram acionados para a devida apuração sobre as causas da queda.

Ainda sobre a oco das 10h07 a queda de avião em Rio Grande da Serra. Confirmadíssimo 2 pessoas foram vitimadas fatalmente pela queda da aeronave, PM na preservação do local. No auge da oco. 4 vtrs do CB foram usadas. De novo força às famílias, participação do CB concluída. #193R pic.twitter.com/pDrpdk64sJ — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 25, 2024

A Prefeitura de Rio Grande da Serra informou, em nota, que a Guarda Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para auxiliar no atendimento da ocorrência. “Lamentamos profundamente o ocorrido e reiteramos nosso compromisso em prestar socorro e atendimento às vítimas deste trágico acidente”.

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por sua vez, destacou que foi acionada na manhã desta quinta-feira para atender ocorrência de queda de avião de pequeno porte na região do bairro Barro Branco. “Equipes de segurança do município, Corpo de Bombeiros, SAMU e PM foram mobilizados no local para o atendimento da ocorrência”, dizia o texto.

LEIA TAMBÉM: