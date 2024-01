VÍDEO: Homens brigam e se matam usando a mesma arma; motivação seria dívida por drogas

Uma confusão entre dois homens acabou com ambos mortos, em Fortaleza, no Ceará. Câmeras de segurança de uma casa registraram quando eles começaram a discutir em uma rua e, com a mesma arma, um atirou no outro (assista abaixo). De acordo com a polícia, a motivação da briga seria uma dívida por drogas.

Homens brigam e se matam com a mesma arma em Fortaleza; VÍDEO pic.twitter.com/A4pqVUsB2K — Ipu Notícias (@ipu_noticias) January 24, 2024

O caso aconteceu na quarta-feira (24), no Bairro Pirambu. Conforme a polícia, um dos homens trabalhava consertando fogões e teria uma dívida com o outro por causa de entorpecentes.

As imagens mostram que, por volta das 6h40, um deles subiu a rua a pé e parou atrás de um carro. Pouco depois, o outro saiu de uma casa nas proximidades e já foi abordado por ele, que segurava uma arma na mão. Uma discussão foi iniciada e o homem armado começou a atirar. Mesmo ferido, o atingido conseguiu segurar o revólver nas mãos do rival, apontou na direção dele e também disparou.

Os dois acabaram baleados, sendo que um deles morreu ainda no local. O outro chegou a ser socorrido e levado a um hospital da cidade, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que visa descobrir se havia mais alguma pessoa envolvida na confusão.

