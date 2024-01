Funcionário morre durante montagem da estrutura de show da dupla Jorge e Mateus, em SP

Um homem que trabalhava na montagem da estrutura para o show da dupla sertaneja Jorge e Mateus, em São Paulo, morreu na tarde de quarta-feira (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as investigações apontam que ele foi vítima de um choque elétrico. A identidade da vítima não foi revelada.

Conforme os socorristas, o chamado ocorreu por volta das 14h20. Os bombeiros fizeram os primeiros socorros e depois levaram o homem até o Hospital do Mandaqui, mas ele não resistiu e morreu.

Apesar da morte, a apresentação de Jorge e Mateus ocorreu normalmente no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), no Bairro do Limão, na Zona Norte da Capital. Houve apenas um atraso de cerca de uma hora para a abertura dos portões. O cantor Pedro Libe também se apresentou no evento.

Em nota, o CTN lamentou a morte do homem. “O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) lamenta pelo incidente que ocorreu na tarde de quarta-feira em suas dependências com um prestador de serviço de empresa terceirizada. Expressamos, ainda, nossas mais sinceras condolências à família do colaborador envolvido, solidarizando-nos com a dor que estão enfrentando.”

Os sertanejos não se pronunciaram sobre o caso.

