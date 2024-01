Chuva causa interdição na rodovia Mogi-Bertioga; veja alternativas para chegar ao Litoral Norte de SP

A chuva forte que atingiu o litoral de São Paulo entre a noite de quarta-feira (24) e a madrugada desta quinta-feira (25) provocou transtornos e fez a sirene de alerta ser acionada em São Sebastião, com objetivo de alertar moradores sobre os riscos. Na rodovia dos Tamoios, o tráfego foi totalmente bloqueado durante a noite, mas liberado nesta manhã. Já a rodovia Mogi-Bertioga teve uma queda de barreira, entre os municípios de Biritiba-Mirim e Bertioga, e segue interditada.

A barreira cedeu na altura do Km 84. Para evitar a circulação de carros, a Polícia Militar instalou um bloqueio a partir do quilômetro 69, em Mogi das Cruzes. De acordo com as primeiras informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ainda não há previsão de liberação do trecho.

Queda de barreira bloqueia Rodovia Mogi-Bertioga após fortes chuvas no Litoral de SP: https://t.co/HAPpRUc3eq pic.twitter.com/Ng2tUzLuEm — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) January 25, 2024

Como alternativa, os motoristas que querem chegar ao Litoral Norte podem seguir pelo sistema Anchieta-Imigrantes e, quando estiverem no Guarujá, continuem pela Rodovia Rio-Santos.

Outro caminho pode ser a Serra Nova da Tamoios, mas ela está com “operação especial em pare e siga”, ora sentido litoral, ora sentido São José dos Campos. Essa medida faz com que o fluxo de veículos fique represado e aumenta o tempo viagem.

Rotas alternativas: SP 99 Rodovia dos Tamoios e/ou SP150 e SP160 (Sistema Anchieta-Imigrantes). pic.twitter.com/putR8HElxU — DER-SP (@_dersp) January 25, 2024

Fortes chuvas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu na quarta-feira (24) um alerta de perigo para o alto volume de chuvas no litoral. Há risco de deslizamento de terra em encostas, rios transbordando e alagamentos.

A mesma previsão continua no fim de semana. Entre hoje e sábado (27), a Defesa Civil do Estado estima em até 220 mm o volume de chuva na Baixada Santista e em até 150 mm no litoral norte. Cada mm de chuva representa 1 litro de água por metro quadrado em toda a região.

