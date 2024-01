VÍDEO: ‘Nuvem de abelhas’ cerca avião e atrasa desembarque em mais de 1h, no Rio Grande do Norte

'Nuvem de abelhas' cerca avião e bombeiros são chamados antes do desembarque de passageiros, em Natal, no RN (Reprodução/X (Twitter))

Passageiros de um voo que pousou na tarde de terça-feira (23) no Aeroporto Internacional de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tiveram que ter muita paciência antes do desembarque, que atrasou mais de 1 hora. O motivo foi uma “nuvem de abelhas” que cercou o avião (veja no vídeo abaixo). O Corpo de Bombeiros precisou ser chamado para retirar o enxame e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

‘Nuvem de abelhas’ faz passageiros de avião esperarem mais de 1 hora pelo desembarque em Natal; vídeohttps://t.co/wKHWt96w9T pic.twitter.com/Lo0el9GhDd — Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) January 23, 2024

O voo saiu de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e pousou em Natal às 12h35. Ao perceber que a aeronave estava cercada pelas abelhas, o piloto acionou os bombeiros. Os passageiros tiveram que aguardar até 13h50, quando puderam desembarcar com segurança.

O fotógrafo Everton César, que estava na aeronave, contou ao site G1 que todos ficaram surpresos com a situação. Além das asas, os insetos estavam nas janelas e circulavam pelas proximidades do avião.

“Levou um tempo para eles [socorristas] chegarem, estudar a situação e ver o que iriam fazer. E aí uma parte das abelhas se instalou em uma das asas do avião. A outra parte continuou voando por cima da aeronave. Aí os Bombeiros jogaram um material que conteve as abelhas. Eram muitas e elas não saíam da aeronave. A gente chegou ali umas 12h35 e só saiu do avião às 13h50. Demorou bastante”, relatou.

Em nota, a Voepass informou que a companhia seguiu com os protocolos de segurança, “sem nenhum incidente, mantendo a aeronave fechada, refrigerada”. A companhia disse que, “após a remoção [das abelhas], todos os passageiros desembarcaram em segurança, a aeronave passou por manutenção e em seguida, liberada para voo.”

Já a Inframérica, operadora do aeroporto, destacou que os bombeiros civis do aeroporto trabalharam para garantir “um desembarque seguro dos passageiros” e que a ação “não impactou a operação”.

