VÍDEO: Avião militar que levava prisioneiros ucranianos cai na Rússia; 74 pessoas morreram

Um avião militar russo que levava 74 passageiros, entre eles 65 prisioneiros ucranianos, caiu na cidade de Belgorod, na Rússia, bem perto da fronteira com a Ucrânia, nesta quarta-feira (24). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave caiu e explodiu na sequência (assista abaixo). De acordo com a agência de notícias estatal russa RIA, não há sobreviventes.

Na cidade de Belgorod, Rússia, ocorreu a queda de um avião de transporte IL-76.



Moradores da região mencionaram duas explosões poderosas no ar precedendo a queda, seguidas pelo estrondo do impacto, conforme relatado pelos canais russos. pic.twitter.com/bLIr9vukJB — Direto do Front (@DiretoFront) January 24, 2024

A aeronave de modelo Ilyushin Il-76, que é designada para o transporte de tropas, carga, equipamentos e armamentos, transportava 74 pessoas, sendo 65 prisioneiros ucranianos, seis tripulantes e três guardas.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, os prisioneiros ucranianos estavam sendo levados para serem trocados por prisioneiros russos. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.

O deputado russo Andrei Kartapolov disse, durante uma sessão parlamentar, que o avião foi abatido por três mísseis. Porém, não detalhou qual era a fonte dessa informação.

Já o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmou que um “incidente” não especificado ocorreu no distrito de Korochansky, a nordeste da cidade de Belgorod, e que iria inspecionar o local. No entanto, não disse nada sobre as causas da queda do avião.

O Kremlin também informou que estava investigando o acidente aéreo, mas sem detalhar quais são as suspeitas sobre o que aconteceu com a aeronave.

A região de Belgorod tem sido alvo de ataques frequentes da Ucrânia nos últimos meses em função dos conflitos entre os dois países. Em dezembro passado, um ataque com mísseis matou 25 pessoas.

