São Paulo faz aniversário nesta quinta-feira; descubra como aproveitar o dia pela cidade

No dia 25 de janeiro a capital paulista celebra seus 470 anos. Em comemoração, diversos espaços da cidade recebem eventos para marcar da data. Shows, exposições e agenda especial em parques.

Por conta da celebração, o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso nos dias 25 e 26 de janeiro, sendo que no dia 26 a suspensão é somente para automóveis.

Para os moradores da cidade conseguirem aproveitar as atividades com maior tranquilidade, foi instituído que no dia 25 os ônibus vão operar com Tarifa Zero, assim como ocorreu anteriormente em outras datas festivas na capital.

Confira tudo o que rola em São Paulo nesta quinta-feira e monte sua agenda para aproveitar o feriado da melhor forma possível.

“Elas cantam São Paulo”

Conforme informações disponibilizadas pela Prefeitura de São Paulo, o tema escolhido para a celebração deste ano foi “Elas cantam São Paulo”. Ao todo, seis palcos espalhados pela cidade receberão shows e atividades culturais voltadas para todas as idades.

Entre as apresentações Lexa, Naiara Azevedo, Marvvila, Luciana Mello, Eliana de Lima e Mart’nália têm shows confirmados. A programação completa e o local de cada palco pode ser consultado no site da Prefeitura de São Paulo.

Museus têm programação especial

Se você prefere aproveitar o feriado fora da agitação dos shows, uma boa opção são as oficinas e mostras especiais que alguns museus vão oferecer durante o feriado.

No Museu Catavento, será oferecida a oficina especial de Light Painting, ou pintura com luz. Nela os participantes poderão conhecer mais sobre essa técnica fotográfica e soltar a criatividade. Os ingressos vão de R$9 (meia-entrada) a R$18 (inteira).

Já no Museu da Língua Portuguesa, a entrada dos visitantes no dia 25 de janeiro será gratuita. O local conta com visitas mediadas e apresentações especiais. A visita mediada " Quem civiliza quem?” acontece às 10h e 13h, enquanto a “Presenças Negras na Construção da Cidade de São Paulo”, ocorre às 11h e 15h”.

Além disso, o espaço também terá o “Festival Calçada”, com apresentação do “Circo do Fubanguinho” às 11h, e ações da “Caravana Lúdica” às 12h.

A Casa das Rosas, casarão histórico localizado na Avenida Paulista, também receberá diversas atividades comemorativas. Nela serão sediados a “Feria Multicultural – Trabalhos do mundo”, promovida pelo Coletivo Ponto Zero do Refúgio (11h às 16h); a apresentação musical “Sons da Paulista” (13h às 14h30) e a apresentação de Jacking Baile (18h às 19h).

O Museu do Futebol também terá programação especial, contando até mesmo com uma “oficina de altinha”, ministrada por Letícia Silva, campeã brasileira de futebol freestyle. A oficina está programada para acontecer às 11h. Além disso o museu funcionará de forma gratuita e contará com pula-pula e diversas brincadeiras das 9h às 17h.

Já no Museu das Culturas Indígenas, a entrada será gratuita, mas os visitantes deverão retirar seus ingressos pelo site. No local ocorre a mostra “Topônimos de Origens Indígenas Presentes na Cidade”, das 10h às 12h.

Quem também entra na lista de programações especiais é a Pinacoteca de São Paulo. Às 14h, na Pina Música, acontece a apresentação de Oz Guarani com o Coral M’baraeté, interpretando canções de resistência e fortalecimento da luta indígena por seus direitos.

Na Pinacoteca da Luz também acontece a visita com curadoria “São Paulo e o Acervo”, marcada para as 11 horas, com ponto de encontro no octógono.

No Museu das Favelas será realizada a “Mostra Educativa – a Favela merece um palácio”, com horário estimado para as 14 horas. Para participar, os visitantes devem se inscrever antecipadamente pelo site do museu.

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo será palco de duas atividades ao longo do dia 25 de janeiro. Às 11 horas, acontecerá o “Mural em celebração aos 470 anos da cidade de São Paulo”, já no período da tarde, às 14h, será realizado o lançamento do catálogo “Sérgio Lucena – Na raiz do tempo, a matriz da cor”. A entrada no local é gratuita.

Para quem aprecia a arte Sacra, o Museu de Arte Sacra de São Paulo estará com a exposição “Santa Ana em São Paulo: devoção refletida na arte”. A mostra, que conta com 80 obras, estará no local entre os dias 24 de janeiro (a partir das 15 horas) ao dia 28 de abril. A visitação no museu será gratuita no dia 25 de janeiro, e tem início às 09 horas.

Oficinas Culturais

Agora se você gosta de colocar a mão na massa e sua criatividade a prova, diversas oficinas culturais estarão espalhadas pela cidade.

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Localizada na Cohab Taipas, a Oficina Cultural Maestro Juan Serrano contará com uma oficina de estamparia manual em E.V.A. O evento é focado em crianças de 7 anos e terá inscrição por ordem de chegada.

São 12 vagas para cada uma das 2 turmas da oficina, que acontece das 12 às 13h, e das 13h10 às 14h10.

Oficina Cultural Oswald de Andrade

A Oficina Cultural Oswald de Andrade será palco de uma homenagem especial à cantora Rita Lee. No espaço, localizado na Rua Três Rios, região do Bom Retiro, serão realizadas duas atividades.

Das 13h às 14h, na fachada da Oficina, será realizada a performance “Oswald dança Rita Lee”. De forma simultânea, entre as 13h30 e 14h30 acontecerá no local o Tributo à Rita Lee.

*Informações: Terra e Prefeitura de São Paulo.