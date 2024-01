Polícia resgata inglês que era mantido em cárcere privado em clínica de reabilitação, em Goiás

A Polícia Militar resgatou um inglês que era mantido em cárcere privado em uma clínica de reabilitação irregular, em Caldas Novas, em Goiás. Robert Witchell, de 54 anos, conseguiu pedir ajuda a um amigo por meio de um e-mail e contou que era monitorado o tempo todo. O homem diz que foi sequestrado a mando da esposa, que queria ficar com seu patrimônio.

Witchell contou que conversava com um grupo de amigos em Corumbaíba, no último dia 15 de dezembro, quando foi abordado por quatro funcionários da clínica de reabilitação para dependentes químicos. Eles alegavam que, em função do alcoolismo, ele estava sendo internado compulsoriamente, ou seja, contra vontade.

O inglês foi levado, então, para a clínica localizada no Residencial Eldorado Park II. Lá, ele disse era mantido sob vigilância constante. Como trabalha com website, a esposa autorizou que ele usasse o computador, desde que fosse monitorado. Em um momento de distração do funcionário, Witchell conseguiu mandar um e-mail para um amigo e denunciou que estava sendo mantido em cárcere privado.

Assim, os policiais militares foram até a clínica e fizeram o resgate na última segunda-feira (22). Ao ser ouvido, o inglês contou que sua esposa pediu uma quantia alta de dinheiro, mas ele negou. Assim, ela teria contratado a clínica para interná-lo, com a alegação de que ele é alcóolatra.

A mulher de Witchell não foi localizada para comentar o assunto. Também não há informações se ela já chegou a prestar depoimento à polícia.

Os PMs constataram que a clínica funcionava de maneira irregular, sem os devidos alvarás, e o estabelecimento foi fechado. O proprietário acabou preso em flagrante pelos crimes de sequestro e cárcere privado. O nome dele não foi revelado, assim, não foi possível achar sua defesa.

