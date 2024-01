Mega-Sena acumula e chega a R$ 58 milhões para sorteio desta quinta-feira

O prêmio da Mega-Sena continua acumulado. No sorteio de ontem ninguém acertou as seis dezenas mágicas e o prêmio agora para quem acertar na loteria saltou para R$ 58 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

07, 18, 20, 26, 38, 51

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 50 apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 56.509,22; na faixa dos quatro acertos, 3.438 apostas foram premiadas com R$ 1.174,04 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira, dia 25, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e no Youtube.

A aposta simples da Mega custa R$ 5 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas credenciadas espalhadas pelo país ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.