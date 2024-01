IPVA SP: termina nesta quarta-feira prazo para carros com placa final 0 pagarem com desconto

Proprietários de carros em São Paulo com placa final 0 têm prazo até o final do expediente bancário desta quarta-feira (24) para efetuar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 à vista, com desconto de 3%.

Vence hoje também o prazo para quem for parcelar o pagamento. Quem optar por essa forma de pagamento deve recolher a primeira parcela. O IPVA pode ser dividido em até cinco quotas.

O valor do IPVA do seu veículo pode ser consultado no portal e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) (Clique aqui). Para fazer a consulta, basta informar o número do Renavam e a placa do veículo.

Para pagar, basta dirigir-se a qualquer agência bancária e informar no caixa de autoatendimento o número do Renavam do veículo. Também é possível efetuar o pagamento pelo Internet Banking.

Mas a novidade deste ano é a opção de pagamento por Pix. Quem optar por essa modalidade, deve acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP e informar os dados do veículo. O programa irá gerar um QR Code, que pode ser utilizado para o pagamento. O código tem validade de 15 minutos. Após esse prazo, o código expira e o contribuinte tem que gerar um novo QR Code. A Sefaz informa a todos que prestem atenção, no momento do pagamento, com os dados do Pix. O pagamento deve ser destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.