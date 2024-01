Homem é preso suspeito de torturar, matar e jogar corpos de casal dentro de poço, no Paraná

A Polícia Civil investiga as mortes de Ana Paula de Andrade Silva, de 31 anos, e Sidnei Machado Aniceto, de 33, que foram encontrados dentro de um poço, em Roncador, no Paraná. De acordo com a investigação, as vítimas foram torturadas com uma faca e depois mortas a tiros. Um homem suspeito por envolvimento no crime foi preso.

Ana Paula e Sidnei foram vistos pela última vez no dia 17 de janeiro. Os parentes deles denunciaram os desaparecimentos e buscas passaram a ser realizadas. No entanto, os corpos foram achados no último dia 19, depois que um vizinho da casa onde fica o poço estranhou o cheiro forte e acionou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o delegado Anderson Romão, responsável pelas investigações, a suspeita é que as vítimas tenham sido executadas em um acerto de contas. “Eles foram torturados por faca e, posteriormente, foram executados. O imóvel era alugado e, possivelmente, houve uma reunião no dia do crime entre algumas pessoas, que mataram e jogaram os corpos no poço”, disse o investigador ao site G1.

Na terça-feira (23), a polícia prendeu um homem suspeito pelo caso, depois que ele participou de um roubo a uma loja na cidade de Bandeirantes. O detido é o dono do terreno onde fica o poço em que estavam os corpos. A corporação não detalhou o envolvimento dele nas sessões de tortura e mortes.

O delegado ressaltou que Ana Paula e Sidnei se conheciam, mas não tinham um relacionamento amoroso. O caso é tratado como duplo homicídio.

