Feriado: confira o que abre e o que fecha no aniversário de 470 anos da Cidade de São Paulo

Confira como ficam os serviços no feriado do aniversário de 470 anos da Cidade de São Paulo (Wikimedia Commons)

O aniversário de 470 anos da Cidade de São Paulo será comemorado nesta quinta-feira (25), quando alguns serviços serão afetados na capital paulista. Os ônibus municipais terão a “tarifa zero” para que a população possa aproveitar as várias atividades culturais, além de parques e museus. O rodízio municipal de veículos também foi suspenso nos dias 25 e 26 e só volta a vigorar no dia 29.

Bancos, agências dos Correios e do Poupatempo também não funcionam. Já os atendimentos de saúde de urgência e emergência vão funcionar durante o feriado, lembrando que na sexta-feira (26), foi decretado ponto facultativo para os servidores municipais.

Confira abaixo o abre e fecha do feriado:

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Cidade de São Paulo estarão fechadas na quinta e sexta-feira. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (29).

Já os atendimentos de urgência e emergência seguem normais em ambos os dias. Veja abaixo a lista das unidades que continuarão abertas:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

AMAs/UBSs Integradas – das 7h às 19h;

Hospitais Municipais;

Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

Prontos-socorros Municipais;

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Ficam fechados no dia 25 e funcionam apenas no dia 26:

Assistências Médicas Ambulatoriais Especializadas (AMA-E) – das 7h às 19h;

Hospitais veterinários públicos - unidades sul, norte e leste, das 7h às 17h, para casos de urgência e emergência (a unidade oeste permanecerá fechada).

Rodízio municipal de veículos

A Prefeitura de São Paulo vai suspender o rodízio municipal de veículos na quinta-feira e na sexta-feira (26), quando foi decretado ponto facultativo. A restrição volta a vigorar no dia 29.

De acordo com o decreto, publicado no Diário Oficial da cidade na segunda-feira (22), a medida ocorre em virtude da previsão de baixa circulação de veículos nesses dias.

Apesar da suspensão do rodízio para carros de passeio, continua valendo o rodízio de placas para veículos pesados e as demais restrições determinadas pela Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Bancos

As agências bancárias não funcionarão em São Paulo no dia 25 de janeiro, de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Os terminais de auto-atendimento, aplicativos e serviços pela internet seguirão disponíveis como alternativa para quem realizar operações.

Boletos com data de vencimento em 25 de janeiro poderão ser pagos no dia 26, sem juros, quando o atendimento será retomado.

Comércio

O funcionamento do comércio é facultativo. Cabe aos proprietários das lojas decidir se elas estarão abertas ou não.

Aqueles que desejam abrir os estabelecimentos devem buscar um certificado de autorização junto ao sindicato dos empresários do comércio (Sindilojas-SP) e pagar todos os direitos trabalhistas garantidos aos funcionários, incluindo horas extras e vale refeição com valores diferenciados.

Correios

As agências dos Correios localizadas na capital paulista não vão funcionar na quinta-feira. A estatal diz que os atendimentos serão retomados na sexta-feira.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo da capital paulista não vão funcionar na quinta-feira. Já na sexta-feira voltam a operar normalmente com horário de expediente normal.

Já os setores administrativos, a Ouvidoria, os postos avançados nas delegacias e os núcleos regionais estarão fechados nos dois dias. As opções digitais, no entanto, seguem funcionando no site, app do Poupatempo, totens de autoatendimento e via WhatsApp. Entre os serviços que podem ser realizados online estão: renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, entre outros.

Museus e parques

Os parques municipais funcionam normalmente durante o feriado, assim como os museus, que contam com uma programação especial.

