‘Droga Zumbi’: quem são os três artistas mortos em ‘overdose coletiva’ nos EUA

Três artistas foram encontrados mortos no último dia 18 em um apartamento em Los Angeles, Estados Unidos. “Tudo dói”, disse a americana Marion, viúva do cantor e compositor José Luis Vasquez, integrante do projeto Soft Moon.

O roqueiro foi encontrado ao lado de outros dois corpos. De acordo com ‘O Globo’, as autoridades suspeitam que os três tenham sido vítimas de uma overdose de fentanil, um analgésico opioide sintético potente e utilizado em tratamentos médicos, também chamada de ‘droga zumbi’.

Segundo o texto, Marion alertou a polícia após o marido ir até o apartamento do casal John Mendez e Simone Ling e não responder as mensagens enviadas. Foram encontrados no local objetos ligados ao uso de substâncias ilícitas.

Vitimas eram artistas

José Luis Vasquez era um músico do estilo pós-punk/darkwave. Ele tinha 44 anos e um projeto chamado de Soft Moon, que tinha parcerias com bandas como Depeche Mode, Interpol e Mogwai.

John Juan Mendez tinha 46 anos, era amigo de Vasquez e um DJ famoso de tchno, com o nome de Silent Servant.

“John e Luis eram dois artistas latinos cujos legados e contribuições ao techno, darkwave e industrial foram encerrados por este mesmo triste fato. Lamento suas perdas hoje e todos os dias”, disse Rachel Grace Almeida, editora da revista musical “Crack”.

A terceira vítima era Simone Ling, esposa de John Juan e consultora de moda e produtora de conteúdo. A mulher tinha 43 anos e iniciou a carreira como designer lançando a própria marca, em 2012.

