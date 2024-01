Droga de luxo? Homem é preso com cocaína que tinha logomarca de grife, no ABC Paulista

A Polícia Militar prendeu um homem, de 57 anos, flagrado transportando tijolos de cocaína que tinham a logomarca da grife de luxo Prada. Ele era passageiro de um carro de aplicativo e foi flagrado durante uma fiscalização de rotina, em Santo André, no ABC Paulista.

O caso aconteceu na segunda-feira (22). De acordo com a PM, os agentes faziam um patrulhamento, quando avistaram o veículo. Na abordagem, o condutor se apresentou como motorista de aplicativo e disse que estava levando o passageiro até a rodoviária da Barra Funda, na Zona Oeste da Capital.

Os PMs desconfiaram do nervosismo do passageiro e fiscalizaram a mochila que ele levava. Lá dentro, eles encontraram os tijolos de cocaína enrolados em sacos de lixo e envoltos com fita crepe, totalizando 2 quilos do entorpecente.

Ao ser questionado, o homem acabou confessando que recebeu R$ 1 mil para fazer a entrega da mochila no município de Bauru, no interior de São Paulo, mas alegou que não sabia qual era o conteúdo. A cocaína apreendida, que tinha a logomarca da Prada, foi encaminhada para perícia no Instituto de Criminalística.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas no 6º Distrito Policial de Santo André e segue à disposição da Justiça.

Já o motorista de aplicativo foi liberado após prestar depoimento, já que a investigação comprovou que ele tinha apenas sido chamado para a corrida e não tinha nenhuma ligação com o transporte de entorpecentes.

