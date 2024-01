Confira o resultado da Lotofácil 3012 desta quarta-feira

Apostadores da Lotofácil têm nesta quinta-feira a oportunidade de levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para o concurso 3012 da Lotofácil nesta quarta-feira, 24 de janeiro:

01, 02, 03, 05, 06, 07, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25

Sorteio Anterior

No sorteio de ontem, Dois apostadores dividiram o prêmio da loteria sorteada nesta terça-feira. Os sortudos fizeram suas apostas nas cidades de São Paulo e Goiânia e cada um deles vai embolsar a quantia de R$ 605.812,79.

Além dos dois felizardos, duzentos e dez apostas acertaram 14 pontos e cada uma delas foi premiada com R$ 1.728,23; na faixa dos 13 acertos, 8.122 apostas levaram, cada uma, R$ 30.

Quina sorteia R$ 612 mil

Quem acertar as cinco dezenas da Quina pode levar para casa nesta quarta-feira um prêmio de R$ 612 mil, de acordo com o site da Caixa.

Veja as dezenas sorteadas para a Quina:

38, 60, 73, 78, 80

Mais Milionária continua com prêmio acumulado

A Mais Milionária continua com seu prêmio principal acumulado e nesta quarta-feira pode pagar ao felizardo que acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte a milionária quantia de R$ 128 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja o resultado do sorteio do concurso 115 da Mais Milionária:

07, 08, 16, 25, 26, 48

Trevos da sorte: 6 e 3