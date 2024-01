Vídeo: manobra ousada faz ‘trenzinho da alegria’ tombar em Minas Gerais

Um motorista desavisado resolveu fazer uma curva com velocidade acima do normal na cidade de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, e acabou provocando um acidente. O problema é que o veículo que ele dirigia era um “trenzinho da alegria” com turistas, que ficaram feridos.

O acidente ocorreu no último domingo. Pelas imagens é possível ver que o motoristas, um senhor de 74 anos, optou por fazer um balão em alta velocidade para retornar, mas não previu o impacto do movimento nos últimos ‘vagões’ do trenzinho, que descarrilaram após o pneu atingir o meio-fio.

Veja o vídeo:

Acidente com 'Trenzinho da Alegria' deixa feridos em Carmo do Paranaíba pic.twitter.com/JYKxyYGj4J — Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) January 23, 2024

Quatro pessoas ficaram feridas no acidente: uma adolescente de 13 anos, uma jovem de 24 anos, um homem de 43 e uma mulher de 44 anos. Uma das vítimas teve um corte profundo na cabeça e precisou ser encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias, em Pato de Minas. As outras vítimas sofreram ferimentos nas pernas e braços e foram medicadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberadas em seguida.

Os policiais que atenderam o caso se surpreenderam ao saber que o idoso de 74 anos que conduzia o trenzinho não tinha habilitação para esse tipo de veículo. Ele é habilitado apenas na categoria B, ou seja, para carro de passeio, e o trenzinho não tinha placa de identificação e documentação necessária para rodar em via pública.

O motorista foi detido e levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado depois, mas o trenzinho foi apreendido e levado para o pátio credenciado onde a cidade deposita os carros apreendidos.