Veja o resultado da Lotofácil 3011 desta terça-feira

A Lotofácil desta paga sorteia um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta terça-feira:

01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 24

Sorteio anterior

No sorteio de ontem, dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil. As apostas vencedoras eram da cidade de Brasília, no Distrito Federal, e de Americana, no interior de São Paulo. Cada um dos felizardos levou para casa R$ 3.296.004,35.

Além desses ganhadores, a Lotofácil pagou ainda prêmios para os apostadores que acertaram 14 números. Foram ao todo 351 apostas e cada uma delas ganhou R$ 2.251,82. Na faixa dos treze acertos, 13.115 apostas ganharam cada uma R$ 30.

Quina paga R$ 700 mil nesta terça-feira

O sorteio da Quina desta terça-feira deve pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 700 mil.

Confira os números da Quina desta terça-feira:

01, 03, 07, 26, 45

Sorteio de segunda-feira

No sorteio de segunda-feira, um apostador de Hortolândia, no interior de São Paulo, engordou sua conta bancária em R$ 643.750,74.