Número de mortos em naufrágio de barco na Bahia chega a oito; saiba quem eram as vítimas

As equipes de buscas encontraram os corpos de Alice Maria, de 6 anos, e Vanderson de Queiroz, de 42, vítimas do naufrágio de um barco na Baía de Todos-os-Santos, na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Assim, o número de vítimas fatais na tragédia subiu para oito (veja a relação dos mortos abaixo).

Os corpos das duas últimas vítimas foram encontrados na noite de segunda-feira (22), próximo à Ilha de Maria Guarda, onde aconteceu a festa em que os passageiros estavam antes de embarcarem no barco, no domingo (21). Por enquanto, as autoridades ainda apuram quantas pessoas eram transportadas.

No entanto, a Marinha do Brasil já informou que o barco não tinha autorização para fazer o transporte de passageiros. O registro era feito para uso exclusivo em atividades de esporte ou recreio, ou seja, não podia fazer viagens remuneradas.

O piloto do barco, que é o dono do mesmo, já foi identificado e será ouvido nos próximos dias. Ele não foi encontrado no local do naufrágio quando os marinheiros chegaram.

“Ele chegou a se apresentar no terminal, mas diante da situação, da quantidade vítimas, ele acabou evadindo-se. Fizemos diligências para capturá-lo, mas não conseguimos êxito”, disse o major Diego Pestana, comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias), em entrevista ao site G1.

Confira abaixo as identidades das vítimas fatais:

Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos;

Vanderson de Queiroz, de 42 anos;

Hayala dos Santos Conselho, de 32 anos.

Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos;

Ryan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos;

Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos;

Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos;

Alice Maria, de 6 anos.

Já seis pessoas que ficaram feridas foram socorridas a hospitais da região. Pelo menos quatro delas seguiam hospitalizadas até o início da manhã desta terça-feira (23).

A Marinha ressaltou que foi instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) por parte da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), para apurar as causas do naufrágio.

Barco naufragou na Baía de Todos-os-Santos; oito pessoas morreram (Reprodução/Twitter)

