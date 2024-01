Mãe e avó são presas acusadas de filmar vídeo com menina de 11 anos em João Pessoa

Uma mulher, mãe de uma adolescente de 13 anos, e a avó da garota foram presas em uma operação policial que apura crimes de abuso sexual infantil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Piauí, de acordo com notícia do G1.

De acordo com a polícia, a mãe e a avó são suspeitas de filmarem e venderem vídeos de pornografia infantil com a menina, que na época das filmagens tinha apenas 11 anos. Ambas foram presas nesta terça-feira, na cidade de João Pessoa.

A avó foi levada à delegacia com a ajuda co Corpo de Bombeiros, pois tinha fraturado a perna em um acidente e estava imobilizada.

A polícia começou as investigações em 2022 após uma denúncia anônima de moradores da comunidade onde a família morava. De acordo com a polícia, as investigações levaram à mãe e à avó e a apreensão de equipamento de mídia levou a mais seis envolvidos, que compravam o material pornográfico.

Segundo a polícia, um dos presos na operação no Rio de Janeiro tentou evitar o flagrante jogando uma sacola com objetos eróticos pela janela, mas os agentes recuperaram o material e descobriram que havia roupas de criança e produtos eróticos.

Outro preso durante a operação foi identificado como pertencente a uma quadrilha internacional de troca de imagens de abuso sexual infantil e com ele foram apreendidos computadores contendo imagens de pornografia com crianças.