IPVA SP: placa final 9 tem até hoje para pagar com desconto de 3%

Proprietários com veículos placa final 9 de São Paulo têm apenas até o final do dia de hoje para efetuar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024, à vista, com desconto de 3%, ou pagar a primeira parcela.

Após esse prazo, o contribuinte pode ainda pagar em fevereiro, em parcela única, mas sem o desconto oferecido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

A consulta do valor do imposto a ser pago pode ser feita diretamente nos caixas de autoatendimento dos bancos credenciados ou na página da Sefaz-SP (clique aqui), bastando informar o número do Renavam e a placa do veículo.

Neste ano, além das formas tradicionais de pagamento, nos caixas dos bancos ou pelo Internet Banking, o contribuinte de São Paulo poderá ainda realizar o pagamento via Pix. Para pagar nesta modalidade, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR Code, que será usado no pagamento. O QR Code tem a validade de 15 minutos. Caso o pagamento não seja efetuado neste período, será preciso gerar um novo código.

Quando efetuar o pagamento, o contribuinte deverá prestar atenção se o Pix é destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.

LICENCIAMENTO

Quem quiser, pode aproveitar para antecipar o pagamento do licenciamento anual obrigatório em janeiro. Para isso, todos os débitos do automóvel (IPVA ou multas) devem estar quitados.

O calendário oficial do licenciamento, para quem decidir esperar o prazo, começa em julho, de acordo com dígito final da placa do carro.