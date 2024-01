Aniversário da Cidade de SP: prefeitura vai suspender rodízio de veículos nos dias 25 e 26

A Prefeitura de São Paulo vai suspender o rodízio municipal de veículos na quinta-feira (25), data do aniversário de 470 anos da capital paulista, e na sexta-feira (26), quando foi decretado ponto facultativo. A restrição volta a vigorar no dia 29.

De acordo com o decreto, publicado no Diário Oficial da cidade na segunda-feira (22), a medida ocorre em virtude da previsão de baixa circulação de veículos nesses dias.

“CONSIDERANDO o Decreto Municipal 63.111, de 29 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional no ano de 2024, que decretou suspensão do expediente no dia 26 de janeiro, devido ao feriado municipal de Aniversário da Cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 2024; CONSIDERANDO a provável redução da circulação de veículos no dia 26 de janeiro de 2024, devido à suspensão de expediente, no serviço público municipal, naquela data, RESOLVE: Art. 1º Suspender, no período da manhã e no período da tarde, no dia 26 de janeiro de 2024, as restrições de circulação do “Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores” autorizado pela Lei nº 12.490, de 3 de outubro de 1997″, destacou o decreto.

Apesar da suspensão do rodízio para carros de passeio, continua valendo o rodízio de placas para veículos pesados e as demais restrições determinadas pela Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Como funciona o rodízio?

Em São Paulo, o rodízio de carros funciona entre as 7h e 10h e entre 17h e 20h, impedindo veículos com determinadas placas de circular pelo chamado Centro Expandido da cidade.

Essa área inclui o Minianel Viário formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

A multa para os proprietários que forem pegos circulando nas vias com restrição em horário de rodízio e de R$ 130,16, mais quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.