Adolescente que teve cabelos arrancados em kart no DF segue internada: “Período de altos e baixos”

A adolescente Heloisa Heliodoro, de 17 anos, que teve que teve 80% do couro cabeludo arrancado após seu cabelo prender no motor de um kart, em dezembro do ano passado, segue internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília, no Distrito Federal. A mãe dela, Elizabeth Heliodoro, contou que a garota já passou por vários procedimentos cirúrgicos e ainda se recupera das lesões.

“Esse período no hospital tem sido de altos e baixos emocionalmente falando. Heloísa é forte e corajosa, está aguentando firme tudo isso, mas é normal que ela tenha dias de desânimo”, disse a mãe, em entrevista ao site G1.

Além de procedimentos tradicionais, Heloísa também é submetida a um tratamento chamado chamado matriz de fibrina, que auxilia no processo de regeneração da região afetada. Apesar disso, segundo a mãe, não há expectativa de que o cabelo dela volte a crescer, já que teve exposição óssea ao ser escalpelada.

Na última quinta-feira (18), a adolescente passou por um enxerto. “Além da dor, a região doadora é grande e isso trará mais uma cicatriz para o resto da vida dela, então ela fica bem abalada. Estamos torcendo para não haver rejeição da área, mas ela tem consciência do estado dela”, lamentou a mãe.

Ainda não há previsão de quando Heloísa terá alta médica. Enquanto isso, mãe diz que ela tem recebido o carinho de muitos parentes e amigos que enviam flores e presentes ao hospital. Apesar disso, a garota ainda precisa lidar com a saudade de casa.

Adolescente de 17 anos perdeu 80% do couro cabeludo após fios prenderem em motor de kart, no Distrito Federal (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

O acidente aconteceu no dia 10 de dezembro de 2023. Heloísa andava de kart pela primeira vez, para comemorar o aniversário do namorado, quando houve o acidente. Ela usava uma “blusa de balaclava” e um capacete, mas, segundo a mãe, não recebeu a devida orientação de que deveria manter os cabelos presos. A garota relatou que circulava com o carro, quando sentiu um puxão. Logo depois, veio a dor muito forte e ela não conseguiu sair do lugar.

“Ela disse que sentiu apenas uma coisa puxando a cabeça dela, tentou parar o carro e sentiu uma dor muito forte, com a cabeça para trás. Estava só, não conseguiu se levantar. Ela não sabe falar quanto tempo ficou sem ajuda lá, até que uma menina que estava também participando da corrida a viu e correu pra ajudar”, lamentou a mãe.

Após o acidente, a mãe diz que foram as testemunhas que estavam no local que acionaram o resgate, sendo que o estabelecimento responsável não contava com equipe de socorro. Inicialmente a garota foi levada ao Hospital de Base, onde recebeu os primeiros socorros. Depois disso, em função da gravidade do caso, foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte para ser avaliada pela equipe de cirurgia plástica.

A mãe disse que só teve noção da gravidade do caso no hospital. Segundo ela, os donos do kart estiveram na unidade médica e levaram o tecido que ficou preso ao motor do carro, na esperança de que algo pudesse ser aproveitado. “Infelizmente não foi possível, até porque a perda da Heloísa foi além do tecido, ela teve exposição óssea”, contou.

Na ocasião, o Brasília Kart negou ao site UOL a falta de orientações e destacou que forneceu “todo o equipamento de segurança” para a adolescente.

“Foi feito briefing, com instruções do uso do kart e regras da pista para corrida. Infelizmente, na última volta o cabelo dela saiu de alguma forma da camisa balaclava e enrolou no eixo do kart, arrancando parte do couro cabeludo”, destacou a empresa, que ressaltou que presta o devido suporte à vítima.

