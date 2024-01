VÍDEO: Três amigas que viajavam do Ceará ao Rio Grande do Norte morrem em acidente de carro

Um acidente de carro resultou na morte de três amigas que viajavam do Ceará com destino ao Rio Grande do Norte. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o veículo em que elas estavam capotou na rodovia CE-138, em um local conhecido como Alto da Lagartixa (assista abaixo). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Letícia Hellen Freitas, Vitória Cesário e Lowrrana Bessa.

O acidente aconteceu na noite de domingo (21). As amigas partiram da cidade de Pereiro, no Ceará, e viajavam com destino a São Miguel, no Rio Grande do Norte. O trajeto é de 22 quilômetros de distância.

Testemunhas contaram à PM que, quando o carro em que elas estavam chegou no Alto da Lagartixa, a condutora perdeu o controle e houve o capotamento. Ainda não há detalhes sobre qual delas estava na direção e o que provocou o acidente.

Duas das vítimas morreram ainda no local. Já a terceira chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu antes de dar entrada em um hospital.

Em publicações nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte das três amigas. “Que toda família possa ser acolhida, nesse momento de perdão incomensurável. Meus sentimentos”, escreveu um amigo.

“Descansem em paz, minhas netinhas, que Deus coloque vocês em um bom lugar. Saiba que vovó ama vocês eternamente”, lamentou a avó de duas das vítimas, Vitória e Letícia Hellen.

