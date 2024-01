Vestibular da Fuvest: veja lista de aprovados

Saiu nesta segunda-feira a lista dos aprovados no vestibular da Fuvest para 2024, que nesta edição teve mais de 110 mil inscritos disputando uma das 8.147 vagas oferecidas pela Universidade de São Paulo (USP).

O estudante que quiser conferir o resultado do vestibular 2024 pode acessar o link http://www.fuvest.br.

Quem passou na primeira chamada do vestibular tem até 1º de fevereiro para realizar a pré-matrícula virtual. No dia 14 de fevereiro será divulgada a segunda lista de aprovados, que deverão fazer suas matrículas já a partir do dia 15 de fevereiro.

Entre os cursos mais disputados neste ano estão os cursos de Medicina em São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru, com 118 candidatos por vaga, 87 e 78, respectivamente. O curso de medicina de São Paulo teve 15.063 inscritos.

Veja os 10 cursos mais concorridos:

Medicina em São Paulo: 118 candidatos por vaga

Medicina em Ribeirão Preto: 87 candidatos por vaga

Medicina em Bauru: 78 candidatos por vaga

Psicologia em São Paulo: 63 candidatos por vaga

Relações Internacionais: 52 candidatos por vaga

Psicologia em Ribeirão Preto: 38 candidatos por vaga

Audiovisual: 38 candidatos por vaga

Medicina Veterinária em São Paulo: 30 candidatos por vaga

Publicidade e Propaganda: 30 candidatos por vaga

Design: 30 candidatos por vaga