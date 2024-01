Saiba quem eram as três amigas mortas em capotamento entre o Ceará e Rio Grande do Norte

Maria Vitória, Letícia e Lowrrana morreram em capotamento na CE-138, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte (Reprodução/Arquivo pessoal)

A Polícia Civil segue investigando as causas do acidente de carro que matou três amigas na rodovia CE-138, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Morreram Letícia Hellen Freitas, de 20 anos, Maria Vitória Bezerra Cesário, de 20, e Lowrrana Bessa, de 22.

Letícia e Maria Vitória, que eram primas, morreram ainda no local. Já Lowrrana chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu antes de dar entrada em um hospital.

O acidente aconteceu na noite de domingo (21), em um local conhecido como Alto da Lagartixa. As amigas partiram da cidade de Pereiro, no Ceará, e viajavam com destino a São Miguel. O trajeto é de 22 quilômetros de distância. Quem conduzia o veículo era Maria Vitória.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o veículo em que elas estavam já capotado na rodovia CE-138. Veja abaixo:

Testemunhas contaram à PM que, quando o carro em que elas estavam chegou no Alto da Lagartixa, a condutora perdeu o controle e houve o capotamento. As causas ainda são desconhecidas.

Os corpos das três serão sepultados na cidade de São Miguel, no Rio Grande do Norte, na tarde desta segunda-feira (22).

Quem eram as vítimas?

Letícia cursava medicina na cidade de Arcoverde, em Pernambuco, e estava em São Miguel passando férias. Ela era prima de Maria Vitória, que era estudante de psicologia.

Já Lowrrana era amiga de longa data das duas e atualmente fazia um cursinho para ingressar em um curso superior.

O comerciante Ilton Cesário, pai de Letícia, contou em entrevista ao site G1 que as jovens tinham passado o domingo em uma chácara e decidiram ir até a cidade de Pereiro para encontrar outra amiga. Porém, por volta das 21h50, houve o acidente fatal.

“Elas estavam em São Miguel e por volta de 17h50 saíram de casa. Primeiro passaram em uma chácara, tomaram banho de piscina, depois foram jantar em um restaurante e de lá iam para Pereiro, encontrar com uma amiga”, disse ele.

Ainda segundo Cesário, o trecho da rodovia tinha muitas curvas. “Nesse ponto tinha uma curva em cima da outra. Ela fez uma, não conseguiu fazer a outra curva, perdeu o controle do carro e capotou”, lamentou.

Lowrrana Bessa, Letícia Hellen Freitas e Vitória Cesário morreram em acidente de carro em rodovia entre o Ceará e o Rio Grande do Norte (Reprodução/Redes sociais)

LEIA TAMBÉM: