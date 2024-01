Polícia Civil investiga se briga causou naufrágio de barco na Bahia; número de mortos chega a seis

A Polícia Civil da Bahia investiga uma denúncia de que uma briga entre passageiros provocou o naufrágio de um barco na Baía de Todos-os-Santos, na noite de domingo (21). O número de mortos no acidente subiu para seis (veja as identidades abaixo) e duas pessoas seguem desaparecidas.

“Estávamos em uma noite de maré calma. Pela briga, as pessoas foram para um lado da embarcação, causando essa tragédia. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros está preocupado em localizar as pessoas. Essa apuração está sendo feita pela Polícia Civil e pela Marinha do Brasil”, afirmou o coronel Adson Marchesini, comandante geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, em entrevista ao UOL News.

Ele explicou que nesse momento a prioridade é localizar os desaparecidos. “Já mergulhamos no local do naufrágio, que tem oito metros de profundidade. Recuperamos alguns materiais, como celulares, carteiras e identidades, e entregamos tudo à Polícia Civil. Estamos fazendo buscas em torno da baía, que é uma área grande. Com a baixa da maré, pessoas e objetos podem ser deslocados por até oito quilômetros”, destacou Marchesini.

Em entrevista coletiva no fim da manhã desta segunda-feira (22), a Marinha do Brasil confirmou que o barco não tinha autorização para fazer o transporte de passageiros e destacou que apura se havia excesso de pessoas na embarcação. O registro era feito para uso exclusivo em atividades de esporte ou recreio, ou seja, não podia fazer transporte remunerado.

O barco saiu da Ilha de Maria Guarda, na Baía de Todos-os-Santos, em direção ao terminal Marítimo de Madre de Deus. Testemunhas relataram que ele levava pelo menos 20 pessoas, mas esse número ainda é apurado.

As autoridades confirmaram as identidades das seis vítimas fatais:

Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos;

Hayala dos Santos Conselho, de 32 anos.

Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos;

Ryan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos;

Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos;

Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos.

Já seis pessoas que ficaram feridas foram socorridas a hospitais da região. Pelo menos quatro delas seguiam hospitalizadas até o início da tarde desta segunda-feira.

A Marinha ressaltou que foi instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) por parte da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), para apurar as causas do naufrágio.

Socorristas procuram desaparecidos após naufrágio de barco na Baía de Todos-os-Santos, na Bahia

