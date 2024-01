Homem é jogado de ponte por sequestradores e se salva graças a fios de aço; vídeo mostra resgate

O Corpo de Bombeiros resgatou um homem que estava pendurado em fios de aço em uma ponte, na Rodovia Rio Santos (SP-55), na altura de Bertioga, no litoral de São Paulo. A vítima, de 28 anos, contou que havia sido sequestrada e mantida em cativeiro por dois dias. Depois, os criminosos foram ao local e o jogaram. Por sorte, ele conseguiu se segurar, evitando a queda.

Um vídeo divulgado pelos bombeiros mostra o momento do resgate. Assista abaixo:

O caso aconteceu na madrugada de domingo (21), na Ponte do Rio Itapanhaú. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), uma testemunha acionou os bombeiros dizendo que presenciou quando três suspeitos estavam tentando jogar uma pessoa “bastante machucada” e que havia um veículo parado na rodovia.

Agentes da Polícia Militar e dos bombeiros foram ao local, onde ouviram a vítima gritando pedindo socorro. Os socorristas usaram técnicas de rapel para conseguirem retirar o homem com segurança.

Ao ser ouvido pela polícia, o rapaz contou que foi sequestrado na noite da útima sexta-feira (19), no bairro Perequê, no Guarujá. De lá, foi levado a uma casa em Bertioga, onde passou dois dias em cativeiro. A vítim estava com o nariz quebrado, além de apresentar vários hematomas e marcas de agressão pelo corpo.

O homem foi levado a um hospital para atendimento. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

Os policiais encontraram o carro usado pelos suspeitos no acostamento da rodovia. Um dos autores do sequestro estava no local e acabou entregando os comparsas. O trio foi preso e autuado por sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio. As investigações seguem na Delegacia de Polícia de Bertioga.

