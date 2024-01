Folião é esfaqueado ao sair de bloco de carnaval na Zona Sul do RJ: “Quase minha vida foi embora”

O que era para ser uma tarde de diversão quase acabou em tragédia para o folião Alexandre Heringer Tavares de Oliveira, de 35 anos. Ele participou do bloco de carnaval Orquestra Voadora, na Zona Sul no Rio de Janeiro, e quando já se preparava para ir embora, na noite de domingo (21), foi esfaqueado nas costas. A vítima foi socorrida e está fora de perigo. Oito pessoas suspeitas de promoverem tumultos para cometerem furtos foram presas.

O caso aconteceu na Avenida Beira Mar, no bairro do Flamengo. O ensaio do bloco já estava quase no fim, quando um grupo começou a simular brigas. Conforme a polícia, o objetivo era gerar tumulto para que os criminosos pudessem furtar os foliões. Foi quando Oliveira acabou levando duas facadas nas costas.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Depois de ser atendido, ele teve alta médica e agora se recupera em casa. Em entrevista à TV Globo, o folião lamentou o caso.

“Eu amo carnaval. Já saio há vários anos de esquilo, coala, não quero abandonar isso. Mas, cara, foi quase minha vida embora. Graças a Deus não foi uma facada profunda, mas poderia ter sido. Fica esse sentimento de receio”, disse ele.

Uma segunda pessoa teria sido esfaqueada na confusão, mas não há registro de atendimento médico prestado a ela ou de ocorrência policial.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu oito pessoas suspeitas de promoverem os tumultos. Com elas, foram apreendidos seis telefones celulares, dois cordões de ouro, um relógio, além de duas facas. Entre os detidos está o suspeito de esfaquear o folião.

