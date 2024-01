Chuvas e ventos de origem polar mantêm temperatura baixa em São Paulo durante toda semana

O paulistano deve ter uma semana com temperaturas mais amenas, mas a chuva não deve dar trégua nos próximos dias, de acordo com dados da Climatempo.

De acordo com os meteorologistas, a combinação entre o excesso de nuvens, as pancadas de chuvas constantes e a entrada de ventos de origem polar deve dificultar a elevação da temperatura no estado de São Paulo.

Um corredor de umidade vindo do norte traz ainda mais instabilidade para a região sudeste, trazendo risco de chuva forte para a capital entre terça-feira e quarta-feira. Na quinta-feira, dia do aniversário da cidade, o feriado deve ser mais ensolarado em comparação aos dias anteriores.

As cidades do litoral de São Paulo continuam em alerta nos próximos dias para temporais, em especial entre terça e quarta-feira, principalmente no litoral sul e Baixada Santista, quando a meteorologia prevê chuva forte e persistente, com grande potencial para causar alagamentos e deslizamentos. No interior do estado, muitas cidades também enfrentam uma semana com condições de chuva forte e temporais localizados.

TEMPERATURA

A expectativa para os próximos dias é de temperaturas máximas entre 22 e 25 graus durante o dia. As madrugadas devem ser um pouco mais frias nos próximos dias, com mínimas em torno de 17 e 18 graus, de acordo com a previsão da Climatempo.

Nesta segunda-feira, a previsão é de dia nublado, com períodos de abertura do sol e expectativa de chuva na parte da manhã e à noite. A máxima prevista não passa de 25º C.