Lotofácil de sábado tem quatro ganhadores; veja de onde são

Quatro sortudos vão dividir o prêmio do sorteio deste sábado da Lotofácil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Sete Lagoas, em Minas Gerais, Rio Bonito, no Rio de Janeiro, e Rolim de Moura, em Rondônia. A quarta aposta foi feita pelo canal eletrônico da Caixa.

Cada um dos sortudos ganhadores tem 90 dias para reivindicar o prêmio individual de R$ 249.476,22. Na faixa dos 14 acertos, quatrocentos e vinte e três apostas levaram R$ 706,64; já entre os acertadores das 13 dezenas, 13.527 apostas ganharam R$ 30,00 cada.

Os números sorteados para a Lotofácil foram:

02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

A Lotofácil retoma seu sorteio diário nesta segunda-feira, com sorteio a partir das 20h. Quem quiser tentar a sorte e levar o prêmio, que é estimado em R$ 5 milhões, tem até as 19 para fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo app da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio é transmitido ao vivo pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

Quina sai para apostador de São Paulo

Neste sábado, um apostador de São Paulo foi o único ganhador do prêmio acumulado da Quina. O sortudo levou para casa R$ 11.333.410,25.

Os números sorteados foram:

13, 27, 28, 42, 61