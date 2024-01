Verão, calor, férias e crianças: pediatra cita cuidados importantes para evitar acidentes e doenças

Pediatra alerta sobre cuidados com as crianças nos dias quentes de verão (Reprodução/Rawpixel/Freepik)

O mês de janeiro é conhecido por ser uma época de diversão, já que as crianças estão de férias escolares em pleno verão. Os dias quentes oferecem muitas oportunidades para os pequenos se distraírem, mas ao mesmo tempo demanda que os pais e cuidadores redobrem a atenção para evitar acidentes e riscos de doenças.

O pediatra Paulo Telles, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, elencou uma lista com dicas importantes para serem adotadas nessa época do ano.

“Às vezes, medidas simples, como trocar o tênis pelo chinelo, passar repelente e protetor solar podem fazer toda a diferença na saúde e no bem-estar da criança e na tranquilidade e no descanso de pais e cuidadores”, ressalta.

Confira as dicas abaixo:

Risco de afogamento

Crianças na piscina e mar devem sempre estar assistidas, usando boias e coletes adequados para a idade e tamanho, caso não saibam nadar. “Mas fique de olho o tempo todo, cuidado com distrações como o celular e bebidas alcoólicas!”, alerta o pediatra.

Excesso de sol

O pediatra ressalta que o excesso de sol pode causar insolação, além dos riscos das queimaduras solares em médio e longo prazos. Assim, o uso do protetor solar é fundamental.

“FPS 50 ou mais e repasse sempre que a criança for na água ou suar muito e/ou a cada 3 horas. Evite exposição nos horários de maior risco, entre 10h e 16h, em que o sol está mais forte. Chapéus e roupas com proteção UV são sempre bem-vindos”, ensina o médico.

Cuidado com a desidratação

“Cabe aos pais, de maneira ativa, insistir para que as crianças tomem muita água ao longo do dia de diversão.”

Cuidados com a alimentação

O pediatra explica que o ideal é oferecer alimentos mais leves, como frutas, legumes e grelhados e evitar frituras e comidas prontas na praia e parques. “Lave sempre as mãos antes das refeições porque as viroses intestinais e intoxicações alimentares também são mais comuns no verão.”

Picadas de inseto

O pediatra alerta que, especialmente nas regiões endêmicas, o verão costuma ser o período em que insetos transmitem doenças graves mais se proliferam. O especialista recomenda o uso de maneira adequada do repelente, conforme instruções do produto e idade da criança, e sempre por cima do protetor solar quando for usar ambos.

Doenças de pele

Telles diz que as infeções fúngicas de pele aumentam muito no calor. “Prefira calçados ventilados e troque as roupas úmidas com mais frequência. Dê preferência a roupas leves e claras”, diz.

Acidentes em parquinhos

“Cuidado com escaladas, escorregadores e brinquedos altos”, alerta Telles.

Viagens em barcos ou embarcações

“Se for pegar barcos e embarcações, deixem as crianças sempre com colete salva-vidas”, destaca ele.

Bicicletas, patins e skates

“Ao usar bicicleta, patins, skate e patinete, lembre-se sempre de usar equipamentos de proteção de maneira adequada, como capacete, joelheira e cotoveleira.”

Sono e descanso

“Mesmo nas férias, atenção ao sono e descanso adequados dos pequenos, porque de manhã precisam estar com as baterias recarregadas para mais um dia de diversão.”

Cuidados com o carro da família

O pediatra alerta que, além dos cuidados diretos com a criança, os pais e responsáveis devem sempre tomar cuidados básicos antes de seguir em viagem.

“Faça sempre a revisão do carro antes de viajar, descanse antes de dirigir e use sempre cadeiras de transporte adequados para cada faixa etária.”