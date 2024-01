Aposta do interior de São Paulo leva a Lotofácil desta quinta-feira

Apenas um apostador acertou as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta quinta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. O sortudo fez sua aposta na cidade de Promissão, no interior de São Paulo e vai levar para casa R$ 1.641.053,41.

Além do felizardo ganhador, duzentos e vinte apostas fizeram 14 pontos e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.564,06. Na faixa dos treze acertos, 6.897 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

02, 03, 04, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25

A loteria retoma o sorteio diário nesta sexta-feira e promete pagar a quem acertar todas as dezenas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita até as 19h. O sorteio é realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

Sem ganhadores, Quina vai pagar R$ 10 milhões

A Quina voltou a acumular no sorteio realizado nesta quinta-feira, que não teve nenhum ganhador na faixa principal de premiação.

Os números sorteados ontem foram:

13, 15, 19, 35, 79