Veja resultado do sorteio da Lotofácil 3007 desta quinta-feira

O concurso 3007 da Lotofácil deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números da Lotofácil para esta quinta-feira, 18 de janeiro, são:

02, 03, 04, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Ganhadores do sorteio anterior

Três apostas dividiram o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. As apostas ganhadoras foram feitas na cidade de São Paulo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e em Divinópolis, em Minas Gerais. Cada um dos sortudos vai levar para casa R$ 413.583,10.

Veja também o resultado do sorteio da Quina

A Quina continua com seu prêmio acumulado e deve pagar nesta quinta-feira ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 2,189 milhões.

Veja os números sorteados nesta quinta-feira:

13, 15, 19, 35, 79